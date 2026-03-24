“Este no es el momento de ponernos a pelear”: Mauricio Cárdenas a Abelardo De La Espriella

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se defendió de los recientes señalamientos del candidato presidencial Abelardo De La Espriella hacia los integrantes de la ‘Gran Consulta por Colombia’.

Cárdenas, quien fue precandidato presidencial, se refirió a la transmisión digital que hizo el también abogado en la que lo señaló a él, a Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, entre otros, de hacer parte de la clase política de siempre y de vivir, durante muchísimas décadas, “de la teta del Estado”.

A propósito, aseguró que en esa coalición lo que hay es experiencia e independencia.

“Entonces Abelardo De La Espriella ahora descalifica a la Gran Consulta como ‘politiquera’, ¡hágame el favor! Si lo que hicimos fue salir a conseguir firmas a la calle, las mismas firmas que consiguió usted. Usamos el mismo método para llegar a ser candidatos presidenciales. Lo que pasa es que usted, seguramente, confunde eso con experiencia, que es lo que le falta“, dijo.

Le puede interesar: Abelardo de la Espriella cierra la puerta a partidos tradicionales e irá solo a primera vuelta

Y aprovechó la oportunidad para recordar que las campañas de Abelardo De La Espriella y de Paloma Valencia tienen que evitar, conjuntamente, la victoria de Iván Cepeda.

“Ojo, Abelardo, son momentos de tensión, pero son momentos en los que las equivocaciones se ven, la gente las percibe. Es el momento de la tranquilidad, es el momento de trabajar, este no es el momento de ponernos a pelear, es de unirnos porque tenemos un objetivo común: evitar que la izquierda extrema siga gobernando a Colombia", agregó.

Y terminó destacando que, en esta coyuntura, es fundamental pensar con cabeza fría.

¿Qué más dijo Abelardo De La Espriella en su transmisión?

El pasado domingo, el candidato presidencial hizo una declaración a través de sus canales digitales, en la cual cuestionó a las encuestas y a los candidatos presidenciales que le llevan la delantera.

“Los hechos desmienten a los analistas de cafetería y dejan por el piso a las encuestadoras de la rosca de siempre. El tigre ha llegado al tarjetón y los eternos candidatos, los que durante muchísimas décadas han vivido de la teta del Estado, quedaron otra vez fuera de la batalla. Entonces sólo les resta aglutinarse en gavilla con un solo objetivo: atacarme para no perder los privilegios que siempre negocian bajo la mesa, que siempre hacen con alianzas politiqueras para repartirse entre ellos el gobierno, como lo han hecho siempre", señaló.