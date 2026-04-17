Transparencia por Colombia no descarta posible delito electoral en polémica rifa de Santiago Botero

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, reaccionó a la denuncia de Caracol Radio sobre la rifa de dinero que hizo el candidato presidencial Santiago Botero, en la que entregó $25′000.000.

En contexto: Candidato presidencial Santiago Botero rifó $25 millones en evento de campaña: ¿a cambio de qué?

La entrega del dinero se hizo en pleno acto de campaña, en medio de múltiples piezas de propaganda electoral y proselitismo político. Al respecto, algunos han aseverado que se podría tratarse de un caso de compra de votos.

Para Hernández, esta conducta sí podría estar cruzando una línea frente a la normativa vigente en Colombia. Y es que, aunque hay un área gris sobre las rifas en campaña, aquí habría una promesa explicita de dinero.

“Está muy cerca de lo que la ley plantea como corrupción al sufragante, es decir, hacer promesas, entregar favores, recursos, a cambio de un apoyo”, explicó Hernández.

Según explicó, aunque no se puede sentenciar desde ya al candidato, sí existen elementos que deben ser analizados por las autoridades y la justicia.

A esto se suma una preocupación adicional y es que “el aplicativo de Cuentas Claras no está activo en este momento”, es decir, la plataforma para publicar el origen de los ingresos y gastos de campaña no está funcionando.

“Es el primer instrumento que requiere la democracia en Colombia sobre la financiación de campañas es el reporte a Cuentas Claras”, señaló.