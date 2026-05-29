Desempleo en abril fue del 8,8% y sin variación, reveló el DANE

La tasa de desempleo en el mes de abril fue del 8.8%, similar a la registrada en el periodo del año anterior, confirmó el DANE.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que la tasa de desocupación en abril a nivel nacional fue del 8,8%. Esta cifra representa una estabilidad total frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador se situó en el mismo porcentaje.

La directora del DANE, Piedad Urdinola manifestó que el desempleo de los hombres fue del 7.1% que se mantiene en un dígito y en el caso de las mujeres alcanzó el 10.9%.

Dijo que, en términos de población, esto se traduce en 24,2 millones de personas ocupadas, lo que supone un aumento de 701 mil nuevos empleos en comparación con abril de 2025.

De acuerdo con el DANE, la creación de empleo estuvo liderado por tres ramas de actividad económica principales:

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, que sumó 234 mil ocupados.

Construcción, con un aporte de 153 mil personas.

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, que incorporó a 148 mil ocupados.

Por el contrario, el sector de Comercio y reparación de vehículos registró la mayor caída, con una reducción de 85 mil ocupados.

La directora del DANE explicó que en el país el número de colombianos sin empleo ascendieron a 2.3 millones y la población por fuera de la fuerza laboral 14.4 millones.

En el trimestre móvil de febrero a abril de 2026, las diferencias regionales persistieron. Quibdó registró la tasa de desocupación más alta del país con un 25,1%, a pesar de haber mostrado una reducción de 8,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. En el otro extremo, las ciudades con menor desempleo fueron Pereira A.M. (7,6%), Bucaramanga A.M. (7,9%) y Bogotá D.C. (8,2%)

En el reporte se establece que la informalidad en el país reportó una leve reducción al pasar del 55% al 54.2% y el desempleo entre la población joven fue del 16.2%.