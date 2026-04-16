Incendio en edificio de El Rodadero

Santa Marta

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta logró controlar un incendio estructural que se registró en el edificio Santa María del Mar, ubicado en el sector turístico de El Rodadero. La situación generó momentos de tensión entre los residentes y visitantes del inmueble, debido a la rápida propagación del humo en varias áreas de la edificación.

Según el reporte oficial, al lugar acudieron dos máquinas contra incendio y un equipo conformado por once unidades bomberiles, quienes iniciaron de inmediato las labores de inspección, verificación y control para evitar que la emergencia escalara.

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Tras la evaluación en el sitio, se determinó que el origen del fuego se encontraba en el shut de basuras del edificio, lo que provocó una considerable acumulación de humo que alcanzó el piso 16.

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