Incendio por fuga de gas al sur de Santa Marta/ Cortesia

Santa Marta

Una emergencia se registró en el sector de Aeromar, al sur de Santa Marta, luego de que una tubería de gas estallara y desatara un voraz incendio que mantuvo en alerta a la comunidad y a los organismos de socorro.

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De acuerdo con la información preliminar, el incidente habría iniciado por una fuga de gas que, minutos después, provocó una fuerte explosión, generando una conflagración de gran magnitud.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, no se registraron personas heridas, aunque una vivienda aledaña resultó afectada. Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de dos vehículos y 10 unidades, quienes realizaron maniobras con mangueras.

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Asimismo, se debió esperar el cierre de la válvula por parte de la empresa Gases del Caribe para proceder con las labores de enfriamiento y lograr la total extinción del incendio.

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