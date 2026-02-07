Se acerca eclipse solar ‘anillo de fuego’ en febrero: ¿En qué paises del mundo se verá? Fecha y hora

Los eclipses son uno de fenómenos astronómicos que más atención despiertan en la población mundial debido a su carácter único, que cambia temporalmente los ciclos entre día y noche. Su rara frecuencia y la forma en que se desarrollan los convierten en espectáculos únicos que acaparan los calendarios anuales.

Respecto a 2026, habrá un total de cuatro eclipses: dos de sol (uno anular y uno total) y dos de luna (uno total y uno parcial). Entre ellos destaca el más próximo, un eclipse solar anular que se dará el martes 17 de febrero de 2026 y presentará un fenómeno visualmente atractivo.

¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna, denegándole a esta última reflejar la luz que le llega. En el caso del eclipse solar, es la propia luna la que interrumpe la entrada de luz a la Tierra.

El fenómeno que ocurrirá en febrero es un eclipse solar anular, el cual ocurre cuando la luna, estando en su punto más lejano de la tierra, se alinea frente al sol, obstruyendo la luz que llega al planeta pero sin cubrir por completo el disco solar. Esto crea un “anillo de fuego” o un borde brillante visible alrededor de la Luna oscura.

¿Dónde podrá verse el eclipse solar anular?

De acuerdo con los datos ofrecidos por la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense), el eclipse será visible principalmente en la Antártida, y una vista parcial será apreciable en África, Sudamérica, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico y el Océano Índico.

Sin embargo, Latinoamérica también tendrá la oportunidad de observarlo, especialmente en países como Argentina y Chile. En el extremo sur de Sudamérica, el fenómeno se manifestará como un eclipse parcial leve, visible durante el amanecer.

La fase anular dará inicio aproximadamente a las 11:42 GMT (6:42 am zona horaria de Bogotá), alcanzará su punto máximo a las 12:12 GMT y finalizará a las 12:41 GMT (7:41 am).

Posteriormente, el eclipse continuará de forma parcial hasta concluir por completo cerca de las 14:27 GMT (9:27 am), con una duración total cercana a cuatro horas.

Tenga en cuenta que el eclipse completo durará más de 4 horas, sin embargo, la fase del “anillo de fuego” será breve, de apenas un par de minutos, en el punto de máxima anularidad.

Puntos donde serán visibles los ciclos del eclipse solar anular

Ciertas ubicaciones geográficas podrán apreciar todas las fases del eclipse. Sin embargo, en otros puntos podrá apreciarse con parcialidad ciertos ciclos concretos. Entre ellos están:

Fase anular (anillo de fuego): únicamente en una franja que cruza el continente de la Antártida y partes del océano Austral.

y partes del Eclipse parcial: visible en algunos lugares del extremo sur de América del Sur (como la Patagonia), así como en partes del sur de África y Madagascar, y zonas oceánicas adyacentes.

Horas más tarde, saliendo la luna de este ciclo, el eclipse también podrá observarse de forma parcial en varios países del sur y el este de África, entre ellos Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue.

