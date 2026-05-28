Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 may 2026 Actualizado 17:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

ASBAMA advierte que limitar la producción de banano afectaría a más de 18 mil familias

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, rechaza la propuesta presidencial de reducir la producción bananera y pide intervención real del Gobierno Nacional para generar soluciones reales y viables que beneficien a la población.

ASBAMA advierte que limitar la producción de banano afectaría a más de 18 mil familias/ ASBAMA

ASBAMA advierte que limitar la producción de banano afectaría a más de 18 mil familias/ ASBAMA

ASBAMA advierte que limitar la producción de banano afectaría a más de 18 mil familias/ ASBAMA
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

Frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover un pacto para disminuir la producción bananera en la región Caribe con el fin de destinar más agua potable a la población, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) expresa, con respeto pero con total firmeza, su rechazo a esta iniciativa y hace un llamado a abordar la problemática hídrica desde criterios técnicos, estructurales y responsables.

“Compartimos plenamente la necesidad urgente de garantizar agua potable para las comunidades del Caribe colombiano. Sin embargo, señalar al sector bananero como responsable de esta problemática y plantear la reducción de la producción como solución resulta técnicamente equivocado y desconoce tanto las causas estructurales de la crisis como el aporte social y económico que representa esta actividad para el Magdalena”, manifestó José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de Asbama.

Entre las iniciativas impulsadas por el sector se destacan:

• La agenda ambiental suscrita con Corpamag para coordinar acciones de sostenibilidad en la región.

• La Plataforma de Custodia del Agua para la protección de las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación.

• El proyecto GEF-7 orientado a la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Le puede interesar:

Asesinada docente y presidenta de junta de acción comunal en Fundación, Magdalena

ASBAMA insistió en que la crisis del agua en el Caribe responde a problemas históricos y estructurales que requieren inversión en acueductos, recuperación de cuencas, modernización de distritos de riego y mayor eficiencia en la gestión pública.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir