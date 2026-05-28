ASBAMA advierte que limitar la producción de banano afectaría a más de 18 mil familias/ ASBAMA

Magdalena

Frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover un pacto para disminuir la producción bananera en la región Caribe con el fin de destinar más agua potable a la población, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) expresa, con respeto pero con total firmeza, su rechazo a esta iniciativa y hace un llamado a abordar la problemática hídrica desde criterios técnicos, estructurales y responsables.

“Compartimos plenamente la necesidad urgente de garantizar agua potable para las comunidades del Caribe colombiano. Sin embargo, señalar al sector bananero como responsable de esta problemática y plantear la reducción de la producción como solución resulta técnicamente equivocado y desconoce tanto las causas estructurales de la crisis como el aporte social y económico que representa esta actividad para el Magdalena”, manifestó José Francisco Zúñiga, presidente ejecutivo de Asbama.

Entre las iniciativas impulsadas por el sector se destacan:

• La agenda ambiental suscrita con Corpamag para coordinar acciones de sostenibilidad en la región.

• La Plataforma de Custodia del Agua para la protección de las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación.

• El proyecto GEF-7 orientado a la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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ASBAMA insistió en que la crisis del agua en el Caribe responde a problemas históricos y estructurales que requieren inversión en acueductos, recuperación de cuencas, modernización de distritos de riego y mayor eficiencia en la gestión pública.