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15 abr 2026 Actualizado 14:19

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Santa Marta

Santa Marta registra la inflación más baja de Colombia y fortalece su competitividad en el Caribe

Los sectores que presentaron variaciones más competitivas incluyen: Alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alojamiento y servicios públicos.

Playa Santa Marta, Colombia (Getty Images)

Playa Santa Marta, Colombia (Getty Images) / Trevon Owens

Playa Santa Marta, Colombia (Getty Images)

Santa Marta

Santa Marta se consolida como la ciudad con la inflación más baja de Colombia al registrar una variación anual del 3,58% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de marzo de 2026, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

“Mantener una inflación controlada permite que Santa Marta sea un destino más atractivo para la inversión privada al ofrecer costos operativos estables. Además, esta estabilidad también contribuyó al flujo de visitantes durante Semana Santa, donde se registraron 186.000 turistas en esta temporada”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, Frank Cuao.

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Esta cifra ubica a Santa Marta muy por debajo del promedio nacional, que se sitúa en el 5,56%, y también por debajo de otras capitales del Caribe como Barranquilla (4,61%) y Cartagena (5,34%), fortaleciendo su competitividad en la región.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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