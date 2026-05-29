ONU alerta por torturas contra civiles en Magdalena por parte de grupos al margen de la ley

Santa Marta

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos registradas en el departamento del Magdalena, donde, según la entidad, un grupo armado no estatal habría cometido actos que podrían calificarse como tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra civiles, especialmente contra dos hombres que se encontraban en estado de indefensión.

El organismo internacional rechazó la imposición de castigos fuera del marco legal por parte de actores armados y recordó que ya había advertido sobre esta situación mediante un comunicado emitido el 12 de noviembre de 2025.

“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a quienes no participan en las hostilidades, y a cumplir con las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, a las cuales están obligados”, precisó la ONU.

Le puede interesar:

Asesinada docente y presidenta de junta de acción comunal en Fundación, Magdalena

Ante estos hechos hace un llamado al Estado a implementar adecuadamente la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, en particular su principio de protección a la población civil y su objetivo específico de proveer condiciones para la seguridad y protección de la población, especialmente su estrategia 3, para priorizar la protección territorial, así como a la investigación y sanción de estos hechos y similares.