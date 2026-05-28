Link REGISTRADURÍA consultar puesto de votación elecciones 2026 con número cédula: Paso a paso

Colombia se encuentra a pocos días de llevar a cabo una nueva jornada electoral, misma que tiene la finalidad de escoger a su nuevo presidente y vicepresidente de la República para el período. Constitucional 2026-2030.

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, tras el censo definitivo para las próximas elecciones presidenciales, se estima que un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

La entidad dispone de su página oficial para consultar su puesto de votación; por ello aquí le compartiremos cómo hacerlo con su respectivo paso a paso y así tener dicha información clara antes de que se celebren estos comicios presidenciales.

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¿Cómo consultar mi puesto de votación para las elecciones presidenciales 2026?

Conocer su puesto de votación es muy sencillo y, además, lo puede hacer por medios digitales siguiendo este paso a paso.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional haciendo clic en este enlace: https://www.registraduria.gov.co/-Electoral-797-.html o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co.

o escribir en la barra de búsqueda www.regustraduria.gov.co. Una vez usted haga clic allí, busque el apartado que dice ‘Consulte su lugar de votación’.

Allí le aparecerá la página en donde debe escribir su documento de identidad y verificar el código captcha.

Luego de que usted llene sus datos, automáticamente la Registraduría le mostrará cuál será su puesto de votación para ejercer su derecho al voto el próximo domingo, 31 de mayo.

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¿Se puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales del 31 de mayo?

No. Este proceso ya se cerró y no está disponible, pues la Registraduría anunció hace unos meses que el plazo que tenía el interesado en cambiar su puesto de votación estaba abierto hasta el pasado 31 de marzo.

Es decir que, a la fecha, si usted desea votar, debe sí o sí acudir al puesto que le arroja la consulta con la Registraduría.

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¿Cómo consultar puesto de votación en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia 2026?

Para aquellas personas que aún desconocen el lugar donde podrán ejercer su derecho al voto en el exterior durante los próximos comicios presidenciales, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresas a la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Deberá ingresar su cédula de ciudadanía.

Una vez realizado este paso, ingresar el número de documento y responder el ‘captcha’ que la registraduría establece.

y responder el ‘captcha’ que la registraduría establece. Posteriormente, aparecerá el puesto de votación designado, así como la mesa y la zona establecida por la entidad pública. Adicionalmente, podrá observar: Puesto, mesa, zona, el consulado y dirección.

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