Capitán de bomberos de Cundinamarca pide evaluar protocolos de actuación de cada concesión vial

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, Álvaro Farfán, capitán de los bomberos de Cundinamarca, quien contó como fue el despliegue para atender el accidente en el peaje Casablanca, en la vía Zipaquirá - Ubaté, y pidió que se revisen los procedimientos de actuación de cada concesión vial.

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De acuerdo con el capitán, apenas se tuvo conocimiento del infortunio se hizo la activación de todos los procedimientos y protocolos en la máxima capacidad operativa con los bomberos de Cogua, Zipaquirá y Tocancipá, quienes hicieron la primera respuesta en coordinación con las diferentes ambulancias del Centro Regional de Urgencias.

Además, Farfán reveló que “se hizo el control inmediato de los diferentes puntos del incendio que se presentaban en varios vehículos”. Al mismo tiempo, la policía de criminalística hacían los estudios necesarios con su equipo tecnológico para descubrir las causas que generaron el infortunio.

Pidió evaluar protocolos

Ante de la denuncia de la población, que vive y trabaja en el sector, sobre el deficiente sistema de ambulancias, el capitán de bomberos de Cundinamarca afirmó que se debe garantizar la seguridad de los usuarios que transitan en la vía.

“Es muy importante que se empiece a evaluar los procedimientos y protocolos de actuación de cada concesión vial, los cuales deben garantizar la seguridad de todo el personal que transita en las diferentes vías y más esas vías que están concesionadas”, señaló Farfán.

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