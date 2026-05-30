Magdalena, entre los departamentos con más testigos electorales para las elecciones presidenciales
De acuerdo con el más reciente reporte de la autoridad electoral, el departamento registra 7.779 testigos postulados, ubicándose dentro del grupo de territorios que cuentan con reportes entre cinco mil y diez mil acreditaciones de estos actores electorales.
Santa Marta
El Consejo Nacional Electoral (CNE) destacó que el Magdalena se ubica entre los departamentos del país con mayor número de testigos electorales postulados para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del próximo 31 de mayo, reflejando la amplia participación de las organizaciones políticas en el ejercicio de vigilancia electoral.
El CNE resaltó que la participación de los testigos electorales es fundamental para garantizar el control y seguimiento de la jornada democrática, ya que estos actores cumplen funciones de observación y vigilancia en las mesas y comisiones escrutadoras.
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Asimismo, la autoridad electoral recordó que este proceso se desarrolla mediante herramientas tecnológicas que permiten optimizar y agilizar el registro y acreditación de los actores electorales, fortaleciendo las garantías de legitimidad y transparencia de cara a las elecciones presidenciales.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...