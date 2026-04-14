Santa Marta logra incluir medidas para proteger a víctimas contra abuso clerical en Proyecto de Ley

Santa Marta

En el Salón de Sesiones ‘Roberto Camacho Weverberg’ del Congreso de la República, tuvo lugar la audiencia pública, sobre Proyecto de Ley 315 de 2025, iniciativa legislativa que busca crear la Comisión Nacional de Investigación para el esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a víctimas de abuso sexual en contextos clericales y religiosos.

Durante el encuentro la secretaria de la Mujer, Ingrid Gómez Ceballos, intervino en este espacio proponiendo tres proposiciones las cuales fueron aceptadas y quedarán incorporadas al Proyecto que continúa su curso en la Cámara de Representantes.

La primera proposición plantea establecer rutas de atención especializadas e independientes, la segunda, busca ampliar el alcance protector de la ley para incluir explícitamente a las mujeres adultas, y la tercera traza como principio rector que la prioridad absoluta de cada protocolo y cada decisión debe ser la víctima y sus derechos, un mandato que parece elemental.

Cifras y denuncias

Es importante destacar que el 3 de abril de 2024, catorce mujeres se presentaron en la sede de la Secretaría de la Mujer para denunciar a un mismo agresor: el pastor de una iglesia cristiana reconocida en la ciudad. Según sus relatos, el religioso había ejercido durante un tiempo prolongado conductas sistemáticas de manipulación emocional, coerción psicológica y control sobre sus vidas, utilizando su posición de autoridad y la doctrina religiosa como mecanismos de sometimiento.