Fundación, Aracataca, El Retén y Zona Bananera estrenan solución para mejorar el servicio eléctrico

Santa Marta

Más de 40 ingenieros y técnicos iniciaron en la subestación móvil de Fundación, Magdalena una operación para la estabilidad eléctrica en esta región del departamento.

El proyecto permitió la puesta en servicio de un transformador de potencia de 20 MVA, una solución estructural que responde a varios años de inconvenientes con el servicio en Fundación, Aracataca, El Retén y la Zona Bananera.

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La intervención ha sido liderada en terreno por el Agente Especial, Jaime Humberto Mesa Buitrago, y el gerente territorial, Luis Guillermo Rubio y marca un punto de inflexión para la confiabilidad del servicio en la región.

A las 10:30 de la noche fueron energizados todos los circuitos conectados a la subestación móvil, devolviendo la luz y la esperanza a más de 40 mil familias.