ASBAMA alerta sobre grave pérdida de competitividad ante revaluación del peso colombiano/ ASBAMA

Santa Marta

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira – ASBAMA, expresó su preocupación por la revaluación que viene registrando el peso colombiano, advirtiendo que esta situación está golpeando severamente la competitividad y sostenibilidad financiera del sector Bananero exportador.

“El banano colombiano se vende en dólares, pero se produce en pesos. Cada peso que cae el dólar es un golpe directo a la rentabilidad del productor”, señaló José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA.

La caída de la tasa de cambio se presenta en uno de los momentos más complejos para el sector, marcado además por una creciente presión sobre la estructura de costos de las empresas productoras, entre ellos:

Incrementos significativos en costos laborales y operativos.

Altos costos logísticos y energéticos.

Elevados incrementos en el impuesto predial rural que comenzaron a reflejarse con fuerza en 2026.

Presión internacional sobre los precios de venta del banano.

Le puede interesar:

Tierras con nexos paramilitares recuperadas por la ANT en la Sierra Nevada pasan al pueblo Kogui

ASBAMA recordó que el sector bananero colombiano compite en mercados internacionales donde los precios están definidos globalmente, por lo que los productores nacionales no pueden trasladar sus mayores costos al comprador final.