En Cartagena operativo de desalojo del apartamento de Santiago Botero

A pocas horas del inicio de la jornada electoral, se adelanta en Cartagena por parte de una Comisaría de Familia de la ciudad un proceso de desalojo del apartamento del candidato presidencial Santiago Botero por supuestamente haber prohibido el ingreso de su esposa, Manuela Echeverri, y su hijo de diez meses.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se conoció que la mujer entablo una denuncia contra el candidato presidencial el jueves. Ayer viernes se profirió un auto por parte de la comisaria con medidas de protección a favor de Echeverri, entre ellas el desalojo del inmueble, para por lo menos retirar los objetos personales de ella y del menor.

Al parecer las discusiones entre la pareja habrían aumentado en las ultimas semanas llevando a Manuela Echeverri a adelantar acciones jurídicas en contra de Santiago botero.