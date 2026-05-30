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30 may 2026 Actualizado 21:30

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Estrategia de ‘Hambre Cero’ ha beneficiado con entrega de alimentos a 2.812 hogares del Magdalena

Esta estrategia, implementada en los municipios de Fundación, El Banco y Zapayán, garantiza el acceso a comida saludable para la población más vulnerable.

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La estrategia Hambre Cero, que implementa el Gobierno nacional a través de Prosperidad Social, comenzó a entregar alimentos a 2.812 hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en el Magdalena. Cada hogar beneficiario recibirá un total de tres entregas de alimentos.

Esta estrategia, implementada en los municipios de Fundación, El Banco y Zapayán, garantiza el acceso a comida saludable para la población más vulnerable, y fortalece a productores y comercios locales, para mejorar la disponibilidad de alimentos y promover el desarrollo económico local.

La gerente regional de la entidad, Liliana Escudero Mezquida, afirmó que: “Con esta estrategia buscamos fortalecer la dignidad, el bienestar social y comunitario de las familias más vulnerables de los municipios previamente focalizados. Son artículos de primera necesidad en los hogares promoviendo una alimentación saludable y forma parte de la apuesta del Gobierno nacional para mejorar las condiciones de vida de esta población”.

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Las entregas incluyen productos esenciales como arroz, harina, pastas, papa, leche en polvo, frijol, atún, garbanzos, lentejas, arvejas, aceite y panela. Constituyen un apoyo inmediato para los hogares beneficiarios. Adicionalmente, las familias recibirán capacitación en hábitos y estilos de vida saludable, para fortalecer su bienestar integral.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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