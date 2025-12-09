El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Más colombianos en la Lista OFAC: ocho nombres vinculados al reclutamiento para conflicto en Sudán

Este martes, 9 de diciembre, se actualizó la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Lista OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aparecieron ocho nuevos nombres relacionados de colombianos o empresas en el país vinculadas al reclutamiento de personas para la guerra en Sudán.

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, leyó los nombres y la razón por la que entraron a la Lista OFAC.

Estas son las nuevas personas y empresas en la Lista OFAC:

Mateo Andrés Duque Botero, vinculado a la red transnacional que recluta combatientes para Sudán.

Mónica Muñoz Ucros, vinculada a la empresa Main Global Corp SAS, compañía que reclutaría gente para el conflicto en Sudán.

Claudia Viviana Oliveros Forero, vinculada a la empresa International Service Agency, empresa relacionada con el conflicto en Sudán.

Álvaro Andrés Quijano Becerra, colombiano con pasaporte italiano, presunta conexión con el tema en Sudán.

Comercializadora San Bendito, relación con Mónica Muñoz Cruz

Academia de Seguridad e Instrucción: presunto reclutamiento de personas para el conflicto en Sudán

Maine Global Corp: presunto reclutamiento de personas para el conflicto en Sudán

Agencia Talent Bridge: presunto reclutamiento de personas para el conflicto en Sudán

