Colombia necesita mantener lazos con Israel en tema de seguridad, Petro se Equivoca: Gabriel Vallejo

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro por su decisión de expulsar la delegación diplomática de Israel en Colombia. Según el dirigente opositor, la medida no solo afecta la política exterior del país, sino que además compromete la seguridad nacional y los derechos colectivos de los colombianos.

Vallejo anunció que en las próximas horas presentará una acción popular para que la justicia suspenda los efectos de esta decisión presidencial. “Lo que estamos viendo es una completa irresponsabilidad del presidente Petro en el manejo de la política exterior. Israel no es un país común y corriente, más de setenta dispositivos, equipos y artículos militares que utiliza hoy el Ejército y la Policía de Colombia son de origen israelí. Al romper relaciones, se pone en riesgo la seguridad de los colombianos”, afirmó.

Riesgo en seguridad y salud por ruptura con Israel

El dirigente político explicó que gran parte de la cooperación militar entre Colombia e Israel incluye aviones Kfir, fusiles Galil y más de 80 dispositivos de defensa y seguridad empleados actualmente por la Fuerza Pública. En su criterio, perder el apoyo y el acceso a repuestos o tecnología israelí compromete de manera directa la capacidad operativa de las instituciones militares y policiales.

Vallejo también mencionó que la decisión presidencial impacta otros sectores estratégicos. “En el área de la salud, muchos equipos médicos en Colombia son de origen israelí por sus patentes. Esta medida no solo afecta la seguridad, sino también derechos colectivos como el acceso a la salud y la moralidad administrativa”, subrayó.

Acción popular y solicitud de medida cautelar

La acción popular que presentará el Centro Democrático busca una medida cautelar que ordene al presidente Petro abstenerse de expulsar la delegación israelí que aún permanece en el país. “Pedimos que se suspenda cualquier acto administrativo que implique eliminar la representación diplomática de Israel en Colombia, porque es fundamental mantener ese contacto para la cooperación en defensa, seguridad y comercio”, indicó Vallejo.

El excongresista recordó que existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel, que no puede ser terminado de manera unilateral sin seguir los procedimientos establecidos en el derecho internacional. “Los pactos son para cumplirse. Pretender romper un acuerdo vigente de forma unilateral puede traer consecuencias jurídicas y económicas graves para Colombia”, sostuvo.

Condena a la violencia en Gaza

Sobre la crisis en Medio Oriente, Vallejo expresó que el Centro Democrático rechaza el sufrimiento del pueblo palestino, pero insistió en que es necesario separar el terrorismo de la población civil. “Nos duele profundamente lo que está viviendo el pueblo palestino. Condenamos esas muertes, pero también creemos que Hamas es una organización terrorista que debe ser desterrada. Ojalá esto pudiera resolverse por la vía diplomática sin más vidas cobradas”, comentó.

La oposición y la búsqueda de unidad democrática

En la entrevista, Vallejo también habló sobre la llamada cumbre de la oposición, aclarando que su objetivo inmediato es parlamentario y legislativo, aunque reconoció que Colombia necesita un gran pacto político. “No se trata de una agenda electoral, sino de construir una gran unidad democrática, de base popular y social, que le hable de frente al pueblo colombiano. Estamos en conversaciones permanentes con diferentes sectores para enfrentar al gobierno neocomunista”, declaró.

El director del Centro Democrático no descartó acercamientos con Cambio Radical y con otros partidos, aunque insistió en que las reuniones actuales están enfocadas en iniciativas legislativas y en la coyuntura política nacional.