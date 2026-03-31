Presidente Petro no está enfrentando cargos ante la justicia de Estados Unidos, según NYT

Durante los últimos diez días causó revuelo una revelación del diario New York Times (NYT) que aseguró que el presidente Gustavo Petro estaba siendo investigado por autoridades estadounidenses por una aparente relación, o cuando menos vinculación, con narcotraficantes.

Esta información se dio a conocer luego de los constantes roces entre Gustavo Petro y Donald Trump, quien inicialmente llamó a Petro “líder del narcotráfico” para luego calificarlo como una persona genial.

No hay cargos

En medio de esta revelación ahora el diario NYT revela que el mandatario colombiano no está enfrentando cargos penales en relación con las investigaciones que adelanta la justicia estadounidense en Nueva York.

Funcionarios consultados por el diario confirman que el Departamento de Justicia adelanta dos investigaciones penales en las que se está examinando el nombre del presidente Gustavo Petro, sin embargo, se aclara que estas pesquisas también están en fases iniciales.

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Las investigaciones están revisando si pudieron ocurrir reuniones entre Gustavo Petro y narcotraficantes o si su campaña presidencial solicitó o recibió financiación de parte de estos grupos ilegales.

¿Justicia americana politizada?

El NYT consultó a Rachel Barkow, profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, quien señaló que los fiscales federales de todo Estados Unidos siguen emprendiendo el mismo tipo de acciones judiciales de siempre pero que ahora existen dudas sobre si tienen motivaciones políticas o no.

“El público externo no sabe cuáles están contaminadas y cuáles son los enjuiciamientos habituales, y ese es el problema que tenemos ahora”, señaló Barkow.

Por esta línea, el anunció de la investigación ya fue calificado previamente por el presidente Petro como injerencia electoral, algo que ha sido aprovechado en medio del clima electoral por candidatos como Abelardo de la Espriella, quien aseguró que Petro debía “responder por sus escándalos”.

Los choques previos

Antes de que ambos mandatarios limaran asperezas, Petro y Trump chocaron por cuenta de distintas acciones de la Casa Blanca como la ofensiva lanzada contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Petro acudió a la Asamblea General de la ONU, y participó luego en una protesta en las calles de Nueva York en la que instó a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump.

En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia.

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Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura el 3 de enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York en espera de su juicio por narcotráfico.

Conspiraciones y más ‘vínculos’

Las presuntas relaciones de Petro con el tráfico de drogas han sido debatidas pública y ampliamente en Colombia.

El hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, también objeto de sanciones de Washington, admitió haber recibido grandes sumas en efectivo de un condenado por narcotráfico en Estados Unidos, pero aseguró que los recursos nunca llegaron a la campaña electoral de su padre.

El presidente colombiano ha reiterado que él mismo ha sido víctima de conspiraciones para dañar su carrera política por parte de narcotraficantes, e incluso para matarlo.