Senado de Estados Unidos no frenará la guerra iniciada por Trump en Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para limitar los poderes del presidente Donald Trump en la guerra con Irán, gracias al respaldo mayoritario de los republicanos a la ofensiva lanzada junto a Israel.

La iniciativa fue rechazada con una votación de 53 a 47. El demócrata John Fetterman, que apoya la guerra, votó en contra, mientras que el republicano Rand Paul fue el único miembro de su partido en respaldarla.

La votación tuvo lugar en el quinto día de un conflicto en rápida expansión regional en el que ya murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varias figuras de alto rango en Teherán, así como soldados estadounidenses.

Sin permiso del Congreso

La resolución bipartidista, presentada por Paul y el demócrata Tim Kaine, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorizara la campaña.

Los demócratas argumentaron que Trump pasó por encima del Congreso de manera inconstitucional cuando ordenó el ataque aéreo en Teherán y aseguraron que la administración ha cambiado varias veces sus justificaciones de la guerra.

“En esa sala no se presentó ninguna prueba (...) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán”, declaró Kaine a la agencia AFP tras una sesión informativa reservada el martes con funcionarios del gobierno.

¿Ofensiva ilegal?

La resolución buscaba afirmar la autoridad del Congreso frente a un presidente que ha ampliado el control del poder ejecutivo sobre el legislativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump estaba la cuestión de la “amenaza inminente”.

Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza “inminente” que, según él, representaba Irán.

Temores sobre una larga guerra

El debate en el Congreso sobre la autoridad de Trump para declarar la guerra refleja una inquietud más amplia en el Capitolio sobre el alcance y la duración de la campaña militar.

Funcionarios del gobierno dijeron a congresistas en deposiciones clasificadas esta semana que la operación podría durar semanas y podría requerir presupuesto adicional por parte del Congreso.

Políticos de ambos partidos afirman que el Pentágono pronto podría solicitar fondos de emergencia para reponer las reservas de armas y sostener la operación.

Los demócratas reconocían las pocas probabilidades de que la resolución fuera aprobada, pero señalaron que era esencial obligar a los legisladores a asumir una postura pública sobre la guerra.