Trump elimina publicación en la que se mostraba como Jesús, ¿qué ocurrió?

En medio de sus críticas al papa León XIV, Donald Trump eliminó la imagen que, según él, lo presentaba como un médico. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, borró una imagen en redes sociales que parecía retratarlo como Jesucristo, después de una oleada de críticas de líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia.

La imagen publicada en Truth Social mostraba a Trump con una túnica blanca y un manto rojo, tocando la frente de un hombre que parecía enfermo e irradiando luz sobre su cabeza.

Una bandera estadounidense ondeaba de fondo, entre águilas y soldados en el cielo, y la estatua de la Libertad junto a varias personas que miraban al presidente con reverencia.

La imagen generada por IA fue publicada el domingo por la noche y retirada el lunes.

Lea aquí: Obispos de Italia y de EEUU apoyan al papa León XIV frente a las críticas de Trump

Preguntado sobre la publicación, Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo.

“Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo a periodistas. “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”.

Indignación sobre Trump

La publicación provocó una ola de indignación entre varios destacados cristianos conservadores que se cuentan entre los mayores partidarios de Trump y su movimiento MAGA.

“No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso o si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta BLASFEMIA ESCANDALOSA, escribió en X Megan Basham, periodista y comentarista conservadora.

“Tiene que retirar esto de inmediato y pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios”, agregó.

Actitud reiterada

Trump ya ha utilizado imágenes religiosas en sus publicaciones. Durante su juicio por fraude bancario en 2023, compartió un boceto de un seguidor en el que se lo veía sentado junto a Jesús en la sala del tribunal.

Sus asesores lo han presentado varias veces en un papel similar al de Jesús.

Durante un almuerzo de Pascua en la Casa Blanca a principios de abril, Paula White-Cain, una televangelista que ha sido su asesora espiritual, comparó a Trump con Jesucristo.

“Usted fue traicionado y arrestado y falsamente acusado. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró”, aseveró.

Pelea con el Vaticano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser “débil con el crimen” porque el pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

Lea también: El papa responde a Trump que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

Trump arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.