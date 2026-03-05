Monómeros: ​​EE.UU. extiende licencia Ofac y volverá a banca global, ¿Ecopetrol vuelve a mirarla?

Caracol Radio conoció en primicia que Estados Unidos extendió la licencia Ofac a la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos por dos años. Licencia que estaba vencida desde junio de 2025 y no había sido renovada.

Con esto se restablece la capacidad de operación de la empresa en mercados internacionales y reintegra a la compañía al sistema financiero global en condiciones normales, es decir podrá operar con la banca internacional y banca en Estados Unidos.

También esto le ayuda a consolidar la seguridad jurídica para inversionistas y contrapartes.

Otros de los beneficios para la compañía es que le habilita el acceso a financiamiento competitivo y crédito comercial; reduce el costo transaccional y financiero, fortalece el capital de trabajo y la estabilidad del flujo de caja y permite estructurar alianzas y operaciones estratégicas de crecimiento.

Sobre este último asunto, Caracol Radio conoció que Ecopetrol analiza nuevas movidas tras este anuncio, ya que la compañía está evaluando la adquisición para potenciar la producción nacional de fertilizantes y fortalecer la petroquímica.