En Antioquia, 68 mil personas no han reclamado sus documentos de identidad en la Registraduría

Foto de referencia de la expedición de cédulas. Foto: Colprensa

Medellín

La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que en Antioquia no se han reclamado a la fecha 68.070 documentos de identidad en sus diferentes oficinas de los municipios paisas.

Del total de esos documentos, 42.519 corresponden a cédulas de ciudadanía y 25.551 a tarjetas de identidad.

Importante información para elecciones

Desde la Registraduría recordaron que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía, y se requerirá el próximo 31 de mayo y, de haber una segunda vuelta, también se vuelve a requerir el 21 de junio, en las jornadas de elección presidencial.

Hay plazo para reclamar estos documentos.

Esta entidad recordó que, luego de ser expedidos estos documentos de identidad, especialmente la cédula amarilla con hologramas, tiene un plazo máximo de un año para reclamarla, lo cual cuenta desde el momento en que está disponible para reclamarla.

La cédula de ciudadanía digital en policarbonato tiene plazo de dos años a partir del momento en que está disponible para entrega.

Para el caso de las tarjetas de identidad, estos documentos pueden ser reclamados hasta el momento de su fecha de vencimiento.

¿Cómo se pueden reclamar estos documentos?

Las personas que adelantaron el trámite y su identificación ya se encuentran disponibles; puede acercarse a la sede de la Registraduría en la que se adelantó el trámite en los horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en jornada continua.

¿Qué pasa con los documentos no reclamados?

Aquellas identificaciones que no sean reclamadas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo presente los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, custodia e inventario de los documentos.

Además de ser indispensables para la votación, estos documentos de identidad son indispensables para realizar trámites, acceder a diferentes servicios financieros, del estado y legales.

Municipios con mayor cifra

Los municipios donde hay mayor número de documentos sin reclamar son Medellín, con 23.931; Bello, con 5.042; Envigado, donde hay 2.582 documentos sin reclamar; Apartadó tiene 2.457 identificaciones pendientes por entregar; Itagüí, 2.439; Caucasia, 1.587; Turbo, 1.533; Chigorodó, 1.475; Rionegro, 1.396; Carepa, 1.368.

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