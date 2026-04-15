Medellín: Abren incidente de desacato a ministros de Petro por incumplimiento de pagos a la salud

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ya fue notificado de la decisión del alto tribunal sobre l a apertura del incidente de desacato contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y Hacienda, Germán Ávila Plazas ; los representantes de las dos EPS intervenidas, Savia Salud y Nueva EPS, además del director de la ADRES.

Según el mandatario local, esta decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se fundamenta en la solicitud urgente de desacato interpuesta el lunes 13 de abril que hizo ante el incumplimiento de los pagos por parte del Gobierno nacional, que sería de 2,17 billones de pesos a hospitales y clínicas públicas.

“Y, básicamente, lo que define es que es una apertura de incidente de desacato para estas personas que acabo de mencionar. Se pueden exponer donde les dan tres días para cumplir una orden judicial que se definió desde agosto del año pasado, y en la cual, si no la cumplen en tres días, pueden terminar pagando hasta cincuenta salarios mínimos, pero además hasta seis meses de cárcel, sin perjuicio a los problemas penales que van a tener también por temas de desacato de una orden judicial”, manifestó el alcalde Gutiérrez.

Recalcó que en la ciudad se ha fortalecido la red pública de salud, pero que se requiere que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad con el pago de las deudas.