IPCC abre espacios de diálogo con la ciudadanía como antesala a su rendición de cuentas 2025

Con el propósito de fortalecer la transparencia y la participación activa ciudadana, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) abre espacios previos a su Rendición de Cuentas vigencia 2025, con mesas de diálogos que se suman a la metodología de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

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Estos espacios buscan que la ciudadanía no solo conozca los resultados de la gestión, sino que incida directamente en su análisis y en la identificación de acciones de mejora para el sector cultural y patrimonial de la ciudad.

Metodología y participación

Las mesas se desarrollarán mediante una metodología participativa basada en preguntas orientadoras, con trabajo en grupos temáticos. Los aportes recogidos serán sistematizados siendo insumo en la construcción del informe de rendición de cuentas, garantizando que las voces del sector cultural hagan parte de este ejercicio institucional.

De esta manera, las voces de quienes viven y hacen la cultura en la ciudad se integran directamente en el proceso de preparación del informe, permitiendo que sus percepciones y recomendaciones sobre lo trabajado en el último año sean escuchadas.

La cita para el sector cultural y patrimonial tendrá lugar el próximo martes 24 de marzo a las 3:00 p. m. en la Biblioteca y Centro Cultural Pie de la Popa. Para asistir, los interesados deben inscribirse aquí: https://bit.ly/MesasdedialogoIpcc

“Gobernar de cara a la gente es entender que la rendición de cuentas es el espacio ideal para escucharnos y fortalecer juntos nuestra gestión. Queremos que los cartageneros nos digan qué hicimos bien en el 2025 y qué debemos ajustar. Estos diálogos culturales son la base para que la gestión del patrimonio y las artes sea realmente de todos y para todos”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó la importancia de la participación: “Para nosotros en el Instituto, estas mesas son una oportunidad invaluable de conectarnos con nuestros grupos de valor. Invitamos a todos los gestores y ciudadanos a que nos acompañen; su voz no solo es escuchada, sino que se convierte en la base para identificar acciones de mejora que impulsen nuestro sector con transparencia”.

Con la realización de estos encuentros, el IPCC reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la comunidad, garantizando que la rendición de cuentas de la vigencia 2025 sea un reflejo fiel de las realidades, retos y sueños de quienes impulsan la identidad y el talento en Cartagena.