StartCo reunirá a líderes globales y 350 startups en Medellín

Medellín, Antioquia

Medellín será sede de una nueva edición de StartCo, el encuentro que reúne a emprendedores, inversionistas y grandes compañías del sector tecnológico en América Latina. El evento se realizará el 16 y 17 de abril en Plaza Mayor y proyecta conectar a 350 startups con 80 fondos de inversión internacionales, en un espacio enfocado en cerrar negocios y generar alianzas estratégicas.

Ponentes internacionales y líderes del sector

La agenda académica contará con la participación de figuras reconocidas del ecosistema global, entre ellos Güenther Steiner, exdirector del equipo Haas en Fórmula 1; Moishe Mana, empresario inmobiliario con proyectos en Miami; Hernán Corral, cofundador de Pomelo; y Dusko Kelez, CEO de Hapi.

También estarán Andrei Golfeto, representante de Nvidia para startups en Latinoamérica; Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia; y ejecutivos de compañías como AWS, además de líderes del sector fintech que abordarán temas como inteligencia artificial, inversión y transformación digital.

“Esta versión trae más 350 startups que convocamos y se seleccionamos de toda América Latina, como novedad puedo decir que viene una gran delegación de Chile vienen cerca de 30 compañías chilenas a representar su país a mostrarnos lo que hay en avances. Es un país supremamente fuerte en temas de emprendimiento, de tecnología, de startups, son muy buenos, la verdad. Segunda novedad es que pro Perú con su país, pues Perú se suma como gran aliado del evento, como país invitado. Viene una delegación aproximada de más o menos 15 startups peruanas que vienen también a contarnos porque hay mucho desarrollo en esa región. Vienen también startups de México, vienen startups de Estados Unidos, entre otros países que es muy importante para nosotros. Es primera vez que vienen tantos fondos de inversión a Starco, vienen más de 90 fondos de inversión de Venture Capital al evento, lo cual va a dar un dinamismo para buscar inversión, no solo para nuestra región Colombia y Medellín, sino también pues para toda América Latina. Y pues que vamos a tener un más o menos unos 14000 asistentes en los dos días del evento”, dijo Juan Andrés Arboleda, CEO de StartCo.

Espacio para inversión y crecimiento empresarial

StartCo se ha consolidado como una plataforma donde las startups pueden presentar sus proyectos directamente a inversionistas, en formatos como rondas de inversión, reuniones uno a uno y presentaciones tipo pitch. Este modelo busca facilitar conexiones reales que se traduzcan en financiamiento, alianzas y expansión de los negocios.

El evento también incluirá espacios de networking y exhibición, donde emprendedores podrán interactuar con empresas, fondos y otros actores del ecosistema, en un entorno diseñado para acelerar el crecimiento empresarial.

Bancolombia acompañará a las startups

Dentro de los aliados estratégicos, Bancolombia tendrá una participación relevante enfocada en el acompañamiento a los emprendimientos. La entidad brindará asesoría a las startups interesadas, facilitando acceso a servicios financieros, orientación empresarial y conexiones que les permitan fortalecer sus modelos de negocio.

“Nuestro principal expectativa está relacionada con el acompañamiento. Vamos a tener un espacio de asesoría uno a uno y es una asesoría gratuita en la que nuestros emprendedores pueden ir, consultar, ver qué tenemos para ellos y ahí vamos a estar para darles asesoría. Yo diría que ese es el principal valor, pero también vamos a llevar a nuestra propuesta de valor”, señaló Luz María Velásquez, vicepresidente de negocios de Bancolombia

Este acompañamiento busca impulsar la consolidación de empresas emergentes y facilitar su acceso a oportunidades de inversión y crecimiento en el mercado.