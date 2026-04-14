Canchas públicas de pádel llegan a Medellín para mejorar la oferta deportiva en la ciudad

Medellín

Federico Gutiérrez Zuluaga en su facultad como alcalde de Medellín, oficializó la entrega de las primeras canchas públicas de pádel en la ciudad. Este proyecto marca un hito en la diversificación de la oferta deportiva y recreativa de la ciudad, permitiendo el acceso gratuito a una disciplina que lidera las tendencias deportivas a nivel mundial.

Para garantizar el orden y el acceso a estas dos nuevas canchas, la plataforma digital del INDER Medellín permitirá agendar el espacio de las canchas con horarios disponibles de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Estas instalaciones buscan ofrecer alternativas a las familias y fomentar la integración en el espacio público, compitiendo en calidad con las canchas privadas que hoy operan en la capital antioqueña.

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La intervención transformó el terreno con la adecuación de una placa de concreto de 15 centímetros, sobre la cual se instaló una estructura metálica con cerramientos de vidrio templado y malla. El escenario cuenta además con grama sintética especializada, iluminación deportiva de última generación y sistemas de drenaje para el manejo de aguas lluvias.

Más allá de la infraestructura específica, estas acciones forman parte de la estrategia “Gran Parque Medellín”, que busca consolidar escenarios deportivos modernos y de alto rendimiento. Además de las canchas de pádel y patinaje, la administración ha recuperado el muro de escalar, el gimnasio al aire libre y los chorros de agua recreativos.

Con esta renovación, la Alcaldía de Medellín ratifica su apuesta por la salud física y mental de los ciudadanos, brindando infraestructura pública de primer nivel que responda a las nuevas necesidades de la población.