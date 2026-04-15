Registraduría abrió vacantes para auxiliar administrativo en elecciones: Estos son los requisitos

Imagen de referencia, foto Gettyimages, Canva y logo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Tras la resolución 2580 del 5 de marzo de 2025, donde se estableció el calendario para los próximos comicios que buscan elegir al nuevo presidente de Colombia (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Por ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la resolución 0455 del 10 de abril del 2026, abrió la convocatoria que busca emplear a 4.297 en el cargo de auxiliar de administración a nivel nacional.

Esta oferta laboral tiene la finalidad de promover el empleo de carácter sobrehumano asistencial dentro de la entidad para la próxima jornada electoral, la misma que comprenderá el periodo de contratación desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio de 2026.

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En este cargo, las personas seleccionadas tendrán una asignación básica mensual de $3.380.954, valor proporcional al periodo que labore la persona.

Teniendo responsabilidades como el apoyo en labores administrativas, atención a usuarios, gestión documental y organización de la información en la dependencia asignada, conforme a los lineamientos de la entidad.

De acuerdo a la información oficial, las fechas de inscripción fueron divididas por departamentos en los siguientes grupos:

Grupo A

15 de abril

Atlántico

Boyacá

César

Cundinamarca

Nariño

Norte de Santander

Santander

Tolima

Cauca

Caquetá

Guaviare

Grupo B

16 de abril

Bogotá D.C.

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Casanare

Meta

Magdalena

Putumayo

Grupo C

17 de abril

Amazonas

Arauca

Bolívar

Chocó

Córdoba

Guainía

Huila

La Guajira

San Andrés y Providencia

Sucre

Valle del Cauca

Vaupés

Vichada

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes de auxiliar administrativo ofrecidas por la Registraduría durante las elecciones presidenciales?

Para poder aplicar a estas vacantes, el postulante debe cumplir con esta serie de requisitos establecidos por la Registraduría.

1. Ser colombiano.

2. Tener cédula de ciudadanía.

3. Tener Título de bachiller.

4. Tener su situación Militar definida (Hombres).

5. No haber cumplido la edad máxima para desempeñar funciones públicas, la cual es de 70 años.

6. Los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con los Registradores Distritales, según corresponda, como tampoco con los Registradores Especiales, Auxiliares y Municipales, de la plaza a la cual se están inscribiendo.

Así mismo, los aspirantes no podrán tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, con los candidatos que se inscriban para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República-2026.

7. La inscripción sólo podrá realizarse para una de las plazas convocadas, por lo que no se podrán realizar reubicaciones.

8. Una vez registrado, no se podrá adicionar ni modificar la información, que cada aspirante se haya registrado en la plataforma.

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¿Cómo inscribirse a las vacantes de auxiliar administrativo ofrecidas por la Registraduría durante las elecciones presidenciales?

Según la entidad, se dispondrá de un formulario web para poder llevar a cabo el proceso de inscripción, que estará alojado en la página de la Registraduría del Estado Civil, el mismo que aquí le compartiremos.

Link oficial

La institución aclara para todos los interesados sobre la importancia de estar de suministrar correctamente los datos que requiere esta oferta laboral, ya que no se podrá realizar ningún cambio.

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