Violencia electoral y desinformación en el mundo digital: las alertas de cara a las presidenciales

En medio de un contexto de polarización, distintos sectores se reunieron para advertir que las amenazas a la democracia van más allá del día de votación. | Foto: Prisa Media

Prisa Media, a través de su think tank Prisa Inspira, organizó un nuevo espacio de diálogo liderado por Alejandro Santos Rubino. Allí representantes de entes de control, fuerza pública y sociedad civil coincidieron en que los desafíos electorales no se limitan al día de votación, sino que se gestan en las dinámicas previas que afectan la participación política.

En materia de violencia electoral, se advirtió que actores armados ilegales continúan incidiendo en los territorios mediante amenazas, restricciones a campañas, presión sobre comunidades e imposición de candidaturas. Según cifras expuestas en el encuentro, entre 2025 y 2026 se han registrado al menos 182 hechos violentos que han dejado más de 220 víctimas, entre candidatos, líderes políticos y periodistas. Estas prácticas, aunque no siempre visible el día de elecciones, condicionan la libertad del voto y debilitan la democracia.

Desde la fuerza pública se destacó el despliegue de más de 185.000 uniformados y el uso de herramientas de análisis territorial que permitieron identificar municipios en riesgo y anticipar posibles afectaciones. También se reportaron acciones contra la corrupción electoral, con incautaciones de recursos y deteccion de redes ilegales de financiación.

En cuanto al sistema electoral, autoridades y expertos señalaron que mantiene altos niveles de consistencia técnica. La diferencia entre preconteo y escrutino fue mínima, evidenciando solidez operativa. No obstante, insistieron en que los principales riesgos no están en el software o en el conteo de votos, sino en prácticas como la compra de votos, el uso de recursos ilícitos y la intervención de estructuras criminales en la política local.

Otro de los puntos críticos fue la desinformación. Se alertó sobre la circulación de narrativas que, aunque parten de hechos reales o parciales, son utilizadas para instalar percepciones de fraude y deslegitimación del proceso. Este fenómeno, amplificado por redes sociales, se suma a la creciente ola de violencia digital.

En el frente de financiación, se reconocieron limitaciones. La baja tasa de candidatos al día con rendición de cuentas y la persistencia de recursos ilegales siguen siendo una preocupación central, especialmente de cara a la campaña presidencia

Pese a este panorama, se destacó la articulación como un factor clave. El trabajo conjunto entre entidades permitió desarrollar una jornada electoral reciente en condiciones de normalidad, incluso en regiones complejas.

El encuentro concluyó que el reto principal será sostener la legitimidad del proceso en un contexto de alta polarización. Garantizar seguridad, fortalecer la pedagogía ciudadana y combatir la desinformación serán claves para proteger la confianza en la democracia.