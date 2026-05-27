Itagüí bajo tensión: autoridades hablan de reacomodamiento criminal tras asesinatos en Ajizal

Itagüí, Antioquia

¿Qué está sucediendo en la vereda Ajizal del municipio de Itagüí?

En esa zona, según registros oficiales, en menos de 10 días se han presentado ocho asesinatos. El más reciente corresponde al de Cristian Camilo Úsuga Higuita, de 19 años, conocido con el alias de ‘La Chinga’, quien fue víctima de un ataque sicarial en el sector El Beneficio.

Según se ha podido establecer, Úsuga Higuita recibió varios impactos de bala. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Ante esta ola de violencia, las autoridades de la Policía del Valle de Aburrá señalaron que estos hechos obedecen a un “reacomodamiento criminal” tras la captura de un narcotraficante conocido como ‘Chadú’.

¿Por qué se han presentado las confrontaciones?

Desde el año 2025, una facción de alias ‘Chadú’, estaba explotando a ciudadanos extranjeros, así como a niños, niñas y adolescentes. Esta facción opera de forma separada (como un grupo reestructurado) y utilizaba a estas personas para cometer varios delitos, principalmente: Extorsiones, porte, tráfico y fabricación de drogas y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones.

“Detectamos que ciudadanos extranjeros y menores estaban siendo instrumentalizados para actividades delictivas. Hemos avanzado en la investigación, obtenido órdenes de captura y seguimos interviniendo para capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia”, indicó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El alto oficial añadió que se ha incrementado la capacidad operativa para realizar intervenciones focalizadas, en trabajo coordinado con el alcalde del municipio, Diego Torres, y la Secretaría de Gobierno.

Las investigaciones avanzan y ya han arrojado resultados concretos. Se obtuvieron elementos materiales probatorios que permitirían, en los próximos días, materializar órdenes de captura contra los presuntos responsables de este y los otros homicidios que han generado temor en la población de la vereda Ajizal.

“En este momento lo que estamos haciendo es, con las especialidades, las modalidades del servicio y el modelo de policía orientado a las personas y los territorios, lograr la captura de esos delincuentes que han cometido estos homicidios en el sector de Ajizal”, sentenció el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.