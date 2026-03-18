Elecciones presidenciales: MOE advierte por desinformación de algunos trinos del presidente Petro

Este miércoles, realizaron una nueva sesión del comité de seguimiento electoral, en el que entregaron un balance de los comicios del 8 de marzo.

En el evento, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, aseguró que una vez finalizada la jornada de los escrutinios, encontraron un alto nivel de correspondencia entre los resultados del preconteo y los escrutinios de las elecciones al Senado.

También, advirtió por un estancamiento en la representación política paritaria de las mujeres en el Congreso, pues no lograron una representación nisiquiera del 30%.

Desinformación y discursos de odio

En el balance postelectoral, la MOE advirtió por la persistencia de narrativas desinformativas que convergen con la circulación de discursos de odio y estigmatización.

La directora, se refirió a 16 trinos que examinaron del presidente Gustavo Petro, y confirmó que no encontraron evidencia de las alteraciones que estaba denunciando sobre presunto fraude electoral.

Le envió un mensaje al presidente para que se abstengan, al igual que otros funcionarios públicos, de presentar como hechos consumados afirmaciones que todavía no han sido verificadas por las autoridades competentes.