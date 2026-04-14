Gobernador de Antioquia hace un llamado a más contundencia al GAULA por extorsión en el oriente

Granada, Antioquia

En el municipio de Granada, se llevó a cabo la petición del mandatario del departamento, en donde le solicitó al GAULA militar y a la Policía que se ejecutara el plan de acción para el oriente antioqueño y sus recientes casos de extorsión.

Además, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que se trasladarán a Alias “Chicote” y “Rayo”, cabecillas de estructuras criminales como La Terraza.

El gobernador Andrés Julián Rendón acude a este llamado urgente para que se actúe de manera contundente ante el aumento de casos de extorsión en distintos municipios del oriente del departamento.

Durante el Consejo de Seguridad se refirió a muncipios como El Peñol, Alejandría, San Carlos, etc.

Puntualizó también en que estos grupos y autoridades se comprometieron a diseñar y aplicar un plan de acción que actúe para contrarrestar este delito. Adicional, mencionó otros casos de municipios como Granada y San Rafael.

El gobernador, agregó el llamado a la Fiscalía para trasladar a dichos cabecillas de estructuras criminales que pertenecían al grupo delincuencial de La Terraza. Ya que declaró, que estos seguían delinquiendo incluso desde los centros penitenciarios.

Este hecho, advirtió, agravan la situación de seguridad de la subregión. A través de la preocupación, el gobernador y las autoridades locales reconocen el impacto de la extorsión en la economía y tranquilidad de las comunidades rurales y urbanas del oriente del departamento.