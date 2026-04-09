Paro Nacional HOY 9 de abril 2026 EN VIVO 🔴 Así van las protestas y vías bloqueadas EN DIRECTO
Este paro nacional del 9 de abril se produce en rechazo al incremento en los avalúos catastrales, una medida que ha generado inconformidad tras la publicación de la Resolución 2057 del IGAC.
Para este jueves 9 de abril ha sido convocada una jornada de paro nacional en Colombia a partir de las 8:00 de la mañana por parte de distintos sectores sociales, campesinos y ciudadanos.
Esta movilización se produce en rechazo a, entre otras razones, el incremento en los avalúos catastrales, una medida que ha generado inconformidad tras la publicación de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que elevó los avalúos de predios en más de 500 municipios.
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A pesar de que esta política –conocida como catastro multipropósito– busca modernizar la información territorial y hacer más equitativo el cobro del impuesto predial, los ciudadanos advierten que generará un incremento desproporcionado en los impuestos, los cual afectará principalmente a campesinos y pequeños propietarios.
Por eso, entre las exigencias del paro nacional está que se revisen las posibles inconsistencias de esta resolución y que, mientras tanto, esta sea derogada y se suspendan sus efectos.
Puntos de concentración del paro nacional del 9 de abril
Según las autoridades, los puntos donde podrían registrarse concentraciones y cierres son los siguientes:
- Boyacá
- Cundinamarca
- Casanare, con especial atención en zonas como Guaduas,
- Vía a Bogotá–La Calera (sector Santiamén en Choachí)
- Rotonda de acceso a Yopal.
- Dapa
- Yumbo (Valle del Cauca),
- Antioquia: se prevén concentraciones en municipios como Sabaneta.
- Eje Cafetero, Armenia (Quindío)
- Santander: San Gil, Socorro, area metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca y Lebrija.
Siga EN VIVO las protestas y vías bloqueadas en el paro nacional del 9 de abril:
Este paro nacional del 9 de abril se produce en rechazo al incremento en los avalúos catastrales, una medida que ha generado inconformidad tras la publicación de la Resolución 2057 del IGAC.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...