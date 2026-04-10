Es incierta la reapertura del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga: gobernador de Santander

La jornada de protestas contra el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, relacionado con los avalúos catastrales, “tiene en jaque la movilidad en Santander”, así lo resaltó Juvenal Díaz Mateus, gobernador.

Los bloqueos, que ya completan al menos 10 puntos, según las autoridades, han provocado la suspensión de operaciones en el aeropuerto Palonegro, afectando a cientos de viajeros dentro y fuera del país.

El mandatario departamental calificó la situación como “delicada” y explicó que la reanudación de vuelos dependerá de la evaluación que realice la Aeronáutica Civil, así como del levantamiento de los bloqueos en las vías de acceso a la terminal aérea, especialmente en el municipio de Lebrija.

“Si no se desbloquea la vía que permite llegar al aeropuerto, los pasajeros no van a poder ingresar, y eso obliga a mantener cerradas las operaciones”, señaló Juvenal Díaz, quien también resultó afectado por la cancelación de su propio vuelo.

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Las manifestaciones han impactado especialmente corredores estratégicos como la vía Barbosa a Bucaramanga, a la altura de Pinchote, además de los accesos al aeropuerto internacional de la capital santandereana, generando un aislamiento parcial del área metropolitana. Desde la tarde del día anterior se reportan cancelaciones de vuelos, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios.

El gobernador recomendó a la ciudadanía abstenerse de desplazarse hacia el aeropuerto hasta que haya claridad sobre la reactivación de los servicios. “No es recomendable ir a esperar. Hay que estar atentos a la información oficial”, indicó.

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El impacto de los bloqueos ha sido no solo en el transporte aéreo y terrestre, sino también en la vida cotidiana. Según relató el mandatario, incluso se han presentado situaciones críticas como el caso de una mujer que, en medio de las protestas, no logró llegar a un centro asistencial y tuvo que dar a luz en la vía.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación desde el Puesto de Mando Unificado, activo desde el miércoles 8 de abril, mientras avanzan eventuales diálogos entre el Gobierno Nacional y los líderes de las protestas, en un intento por restablecer la movilidad y evitar mayores afectaciones en la región.