Ideam confirmó zonas del país en las que lloverá del 25 al 29 de mayo: alertas vigentes

IDEAM: Pronóstico del clima en Bogotá y principales ciudades de Colombia 20 y 21 de diciembre 2025

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del estado del clima para la semana del martes 26 al viernes 29 de mayo de 2026, en el que advirtió sobre fuertes lluvias en varias regiones del país y el seguimiento a una masa de polvo del Sahara que podría afectar sectores del Caribe colombiano.

Según la entidad, el inicio de la semana estará marcado por precipitaciones intensas en la Orinoquía, Amazonía, norte de la región Pacífica y algunos sectores de la Caribe.

Sin embargo, hacia mitad y final de semana se prevé un incremento de las lluvias en buena parte de la región Andina y Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Pronóstico del clima, martes 26 de mayo

El martes se registrará un incremento de lluvias en las regiones Caribe, Orinoquía y norte de la Amazonía. También continuarán las precipitaciones en la región Pacífica y el norte y oriente de la región Andina.

Las lluvias más fuertes se esperan en:

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Boyacá

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Meta

Casanare

Arauca

Vichada

Guaviare

Vaupé

Caquetá

Amazonas

El Ideam señaló que algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y altos acumulados de agua.

Clima miércoles 27 de mayo

Para la mitad de la semana, las lluvias más intensas se concentrarán en el centro y occidente de la región Caribe, el norte de las regiones Andina y Pacífica, y amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre zonas de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Casanare, Arauca y Meta, donde podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de fuertes lluvias.

Ese mismo día, el Ideam confirmó el monitoreo de una nube de polvo del Sahara en concentración ligera, la cual podría comenzar a afectar sectores del norte de la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Pronóstico del clima jueves 28 de mayo

Para el jueves se espera un aumento importante de las lluvias en la región Caribe, especialmente en sectores del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

También se pronostican precipitaciones fuertes en:

Antioquia

Risaralda

Caldas

Quindío

Santander

Norte de Santander

Chocó

Valle del Cauca

Mientras tanto, disminuirán las lluvias en la Orinoquía y la Amazonía.

El Ideam indicó además que la nube de polvo del Sahara continuaría presente sobre sectores del norte del Caribe colombiano y zonas cercanas a San Andrés y Providencia.

Pronóstico del clima, viernes 29 de mayo

Para el cierre de la semana laboral continuará la tendencia de aumento de lluvias en la región Caribe, el centro y norte de la Pacífica y amplias zonas de la región Andina.

Los departamentos con mayores probabilidades de lluvias fuertes serán:

La Guajira

Cesar

Magdalena

Bolívar

Atlántico

Sucre

Córdoba

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Cundinamarca

Risaralda

Caldas

Quindío

Tolima

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Además, continuarán las precipitaciones sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con posibilidad de tormentas en áreas cercanas.

Pronóstico del clima para Bogotá

En Bogotá, el Ideam prevé que las lluvias más generalizadas se presenten entre el jueves y viernes. Durante el resto de la semana podrían registrarse precipitaciones aisladas en el occidente de la ciudad, principalmente en horas de la tarde y la noche.