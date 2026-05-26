Ideam confirmó zonas del país en las que lloverá del 25 al 29 de mayo: alertas vigentes
¡Aliste sombrilla! Conozca aquí cuáles son las regiones con lluvias intensas y las alertas vigentes en el país:
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del estado del clima para la semana del martes 26 al viernes 29 de mayo de 2026, en el que advirtió sobre fuertes lluvias en varias regiones del país y el seguimiento a una masa de polvo del Sahara que podría afectar sectores del Caribe colombiano.
Según la entidad, el inicio de la semana estará marcado por precipitaciones intensas en la Orinoquía, Amazonía, norte de la región Pacífica y algunos sectores de la Caribe.
Sin embargo, hacia mitad y final de semana se prevé un incremento de las lluvias en buena parte de la región Andina y Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Pronóstico del clima, martes 26 de mayo
El martes se registrará un incremento de lluvias en las regiones Caribe, Orinoquía y norte de la Amazonía. También continuarán las precipitaciones en la región Pacífica y el norte y oriente de la región Andina.
Las lluvias más fuertes se esperan en:
- Magdalena
- Bolívar
- Sucre
- Córdoba
- Antioquia
- Santander
- Norte de Santander
- Boyacá
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca
- Meta
- Casanare
- Arauca
- Vichada
- Guaviare
- Vaupé
- Caquetá
- Amazonas
El Ideam señaló que algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y altos acumulados de agua.
Clima miércoles 27 de mayo
Para la mitad de la semana, las lluvias más intensas se concentrarán en el centro y occidente de la región Caribe, el norte de las regiones Andina y Pacífica, y amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.
Las autoridades mantienen vigilancia sobre zonas de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Casanare, Arauca y Meta, donde podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de fuertes lluvias.
Ese mismo día, el Ideam confirmó el monitoreo de una nube de polvo del Sahara en concentración ligera, la cual podría comenzar a afectar sectores del norte de la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Pronóstico del clima jueves 28 de mayo
Para el jueves se espera un aumento importante de las lluvias en la región Caribe, especialmente en sectores del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.
También se pronostican precipitaciones fuertes en:
- Antioquia
- Risaralda
- Caldas
- Quindío
- Santander
- Norte de Santander
- Chocó
- Valle del Cauca
Mientras tanto, disminuirán las lluvias en la Orinoquía y la Amazonía.
El Ideam indicó además que la nube de polvo del Sahara continuaría presente sobre sectores del norte del Caribe colombiano y zonas cercanas a San Andrés y Providencia.
Pronóstico del clima, viernes 29 de mayo
Para el cierre de la semana laboral continuará la tendencia de aumento de lluvias en la región Caribe, el centro y norte de la Pacífica y amplias zonas de la región Andina.
Los departamentos con mayores probabilidades de lluvias fuertes serán:
- La Guajira
- Cesar
- Magdalena
- Bolívar
- Atlántico
- Sucre
- Córdoba
- Antioquia
- Santander
- Norte de Santander
- Cundinamarca
- Risaralda
- Caldas
- Quindío
- Tolima
- Chocó
- Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
Además, continuarán las precipitaciones sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con posibilidad de tormentas en áreas cercanas.
Pronóstico del clima para Bogotá
En Bogotá, el Ideam prevé que las lluvias más generalizadas se presenten entre el jueves y viernes. Durante el resto de la semana podrían registrarse precipitaciones aisladas en el occidente de la ciudad, principalmente en horas de la tarde y la noche.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...