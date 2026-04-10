Manifestantes en contra del proceso de actualización catastral en Quindío exigen incrementos justos

Armenia

En el sector de Versalles en el municipio de Calarcá en el inicio de la vía La Línea se realizó la manifestación nacional en contra de la actualización catastral que deriva en incrementos excesivos del impuesto predial. Varios ciudadanos en diálogo con Caracol Radio dieron a conocer que la situación es muy compleja porque consideran los incrementos son muy altos y no hay manera de responder.

Sostienen que es clave las manifestaciones para llamar la atención del Gobierno Nacional y lograr soluciones prontamente antes de que las afectaciones sean mayores.

Otra de las manifestantes dio a conocer que la mayor preocupación tiene que ver con la empresa Masora que es de la ciudad de Medellín y que denunció están haciendo el negocio con alcaldes y concejales a costa de la economía de las comunidades.

Asimismo, también señalaron que la protesta fue de manera pacífica en la que permitían la movilidad de los vehículos, pero también se levantaban en voz de protesta por lo que consideran son incrementos injustos.

Dignidad Agropecuaria

En ese mismo sentido se refirió, Oscar Gutiérrez quien es el director nacional de Dignidad Agropecuaria que señaló que el sector es el más golpeado con toda la situación que se ha venido presentando afectando en gran medida al sector rural del país.

Explicó que la resolución expedida el pasado 30 de diciembre del año 2025 implica que los municipios que tenían algún retraso en la realización de la actualización catastral decidieron hacerlo de manera arbitraria lo que deriva en los excesivos incrementos del impuesto predial.

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Llamó la atención del gobierno nacional para que se establezcan las mesas de diálogo correspondientes que permitan menguar la problemática buscando acciones concretas para el sector agropecuario del país.

“El Instituto Geográfico Agustín hizo unos cuadros, unas proyecciones, calcularon seguramente devaluación,inflación, etc., y terminaron mandando unos avalúos que al momento de aplicar lo que se aplica, dependiendo del avalúo, terminaron generando unas alzas inmensas en el impuesto predial. Pero el avalúo catastral tiene más implicaciones, porque tiene implicaciones en los temas de la declaración de renta,porque si tú tienes algo de 40 millones y se lo ponen en 400, pues ahí tienes ya un problema de pago de impuestos y demás, un aumento del patrimonio absolutamente arbitrario", indicó.