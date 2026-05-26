Histórica participación en jornada de consulta para elección de rector(a) de Universidad del Tolima

Colombia

Con una participación histórica de estudiantes, docentes, graduados y graduadas, la Universidad del Tolima culminó exitosamente la jornada de consulta virtual en el marco del proceso para la elección de rector o rectora de la institución para el periodo 2026 – 2030.

Así fue la jornada

Durante los dos días de votación, la comunidad universitaria en nueve departamentos acudió masivamente a las urnas virtuales, consolidando un ejercicio democrático que reflejó el compromiso de los diferentes estamentos con el presente y futuro de la alma mater.De manera parcial, la Secretaría General informó que se registraron 14.494 votos, una cifra que supera ampliamente la participación alcanzada en el anterior proceso de consulta rectoral, en el que se contabilizaron cerca de 10.000 votos, convirtiéndose así en una de las jornadas democráticas más significativas en la historia reciente de la universidad.

Una jornada en completa normalidadLa dependencia destacó que el proceso se desarrolló en completa normalidad técnica, administrativa y logística, gracias al trabajo articulado entre la Secretaría General, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Oficina de Control Interno, las veedurías y los diferentes equipos de apoyo dispuestos para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento de la plataforma.Asimismo, la universidad reconoció la participación activa y el comportamiento democrático de la comunidad universitaria durante toda la jornada electoral.

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¿Y qué sigue ahora?

De acuerdo con el cronograma establecido, el proceso continuará con la etapa de reclamaciones y revisión correspondiente. Posteriormente, el próximo 28 de mayo, el Consejo Superior Universitario sesionará para realizar la designación oficial de la persona que ocupará la Rectoría de la Universidad del Tolima durante el periodo 2026 – 2030.