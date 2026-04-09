Municipios de Boyacá se unen a manifestación nacional en rechazo al aumento de los avalúos catastral

Boyacá

La entrada en vigencia de la Resolución IGAC 1912 de 2024, que aplica el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, ha generado preocupación en 82 municipios de Boyacá por el aumento de los avalúos catastrales en predios rurales para la vigencia 2026. La medida busca actualizar masivamente los valores rezagados en 527 municipios bajo jurisdicción del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Esta situación ha provocado que desde los municipios se manifiesten en contra de este acto administrativo que atenta contra la economía de campesinos y municipios.

Fabio Cruz, vocero de la movilización en Boyacá y quien representa el Movimiento Unidos por un Catastro Justo confirmó movilizaciones en municipios como Saboyá, Chiquinquirá, Chitaraque, San José de Pare, Moniquirá, Arcabuco, Oicatá, Tinjaca.

Anunció que los manifestantes se ubicarán “en la vía Cucaita - Sáchica, también en la vía que comunica a Tunja con Villa de Leyva en el sector de Puente La Balsa, vía de Chiquinquirá a Tunja, así mismo en el sector Capitancitos kilómetro 1 en la vía a Sogamoso hacia la salida a Casanare”.

El señor Cruz confirmó que el punto de encuentro en Tunja será en la Plaza de Bolívar y en el Puente de Boyacá a donde llegarán ciudadanos de varios municipios que han sido afectados.

Recordó la razón de ser de esta manifestación que no solo es en Boyacá sino en todo el país. “Es importante recordar que la razón de esta movilización es exigir un catastro y unos avalúos justos para todos los municipios del país y especialmente para los municipios de Boyacá”.

En Arcabuco también se manifestarán

La concentración de los manifestantes se adelantará en el sector conocido como Agua Varuna en la vía que va hacia Moniquirá, en donde los habitantes levantaran la voz de protesta contra esta resolución que ha generado incrementos drásticos en el impuesto predial.

El concejal Diego Armando Luis Hernández reiteró que la protesta será pacífica.

“Esta manifestación pacífica que se está convocando a nivel nacional es en contra de la resolución 2057 que expidió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el 30 de diciembre de 2025, donde de manera automática incluyo a más de 80 municipios el departamento en esa actualización catastral entre ellos, Arcabuco por eso nos estamos sumando a este llamado de protesta nacional, estaremos convocando a la comunidad en el sector Quirvaquira número dos, cerca de Agua Varuna, se van a hacer algunos bloqueos intermitentes del paso de la vía, respetando corredores humanitarios y tratando de llevar la manifestación lo más pacíficamente posible”.

De acuerdo con los organizadores de la manifestación en la vía que conecta Arcabuco con Moniquirá y Tunja, se realizarán bloqueos intermitentes.

Rechazo en Úmbita al aumento del impuesto predial

Crece la indignación en el municipio de Úmbita por cobros del predial que no corresponden con la realidad económica del municipio. La personera municipal, María Alejandra Hernández denunció graves inconsistencias en los avalúos catastrales.

“Desde la última semana del mes de marzo hasta la fecha se ha evidenciado un incremento significativo en las quejas relacionados con el elevado valor del impuesto predial y los avalúos catastrales. Los ciudadanos manifiestan inconsistencias graves en la información contenida en las facturas. Estas inconsistencias son diferencias en el área de los predios frente a lo establecido en las escrituras, errores en el área construida, incluso registros de construcciones inexistentes, predios que no tienen nada construido, donde les aparece en su recibo del impuesto predial, construcciones que realmente no están”.

Advirtió la personera que los avalúos están disparados.

“Preocupa muchísimo en los habitantes que los avalúos asignados no corresponden a la realidad económica del municipio. Se han identificado predios avaluados en cifras superiores a mil millones de pesos, así como lotes de 200, 300 y 400 millones de pesos en el área urbana del municipio, valores que no coinciden con el comportamiento real del mercado en nuestro territorio”.

Dijo la funcionaria que algunos habitantes han recibido facturas del predial de hasta por 10 millones de pesos, personas que no cuentan con una capacidad económica para asumir estos impuestos.