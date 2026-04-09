Protestas contra el avalúo catastral HOY en Santander: estos son los puntos de concentración

Para este jueves 9 de abril están previstas manifestaciones en Santander en rechazo a los avalúos catastrales y al proceso que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el marco del catastro multipropósito.

Germán Vera Sánchez, uno de los voceros de la manifestación explicó en Caracol Radio, que se trata de un movimiento amplio que involucra organizaciones de carácter nacional, departamental y municipal. Entre ellas se encuentran liderazgos ciudadanos, asociaciones agropecuarias y colectivos sociales que han venido denunciando afectaciones tanto en el sector rural como urbano.

“Hay mucha gente que se está viendo afectada, no solamente el campesinado, sino también comunidades urbanas que ven lo que podría venir para sus territorios”, señaló.

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Según el vocero, las jornadas de protesta incluirían concentraciones y posibles cierres viales en diferentes puntos del departamento. Entre los sectores mencionados están zonas cercanas a Sabana de Torres, así como corredores viales en las provincias Guanentá y Comunera. Sin embargo, algunos cierres aún están por confirmarse.

Puntos de concentración por protestas por avalúos catastrales en Santander

Uno de los principales puntos de encuentro será la vereda Luchadero, en el municipio del Socorro, donde desde las 9:00 a.m. se desarrollará una asamblea para definir el alcance de las acciones, incluyendo la posibilidad de cierres de vías o manifestaciones pacíficas.

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Socorro: Ruta 45 Sector Luchadero

Ruta 45 Sector Luchadero Lebrija: Cuzamán y Brisas

Cuzamán y Brisas Floridablanca: Puente Papi Quiero Piña

Puente Papi Quiero Piña Tona - Berlín: Vía a Pamplona

Vía a Pamplona El Playón: Ruta 45 hasta San Alberto

Ruta 45 hasta San Alberto Sabana de Torres: Vía La Gómez

Vera Sánchez precisó que dentro del movimiento existen posturas diversas: mientras algunos sectores promueven bloqueos, otros apuestan por espacios de concentración y diálogo. La decisión final se tomará durante la jornada de este jueves 9 de abril.

Las manifestaciones se presentan tras el creciente inconformismo frente a los ajustes catastrales, que según los organizadores, estarían generando incrementos “impagables” en los avalúos y, por ende, en la carga tributaria para los ciudadanos.

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Ante la jornada de paro convocada, la Gobernación de Santander anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), como medida para coordinar la respuesta institucional y hacer seguimiento a las manifestaciones previstas en el departamento.