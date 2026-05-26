Gobierno activa monitoreo cibernético 24/7 ante amenazas digitales en elecciones presidenciales

A pocos días de la primera vuelta presidencial, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) activó plan especial de ciberseguridad para blindar las elecciones de 2026 frente a posibles ataques digitales, campañas de desinformación y circulación de contenido manipulado con inteligencia artificial.

La alerta fue presentada durante la última sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde el Ministerio TIC confirmó la activación de un Puesto de Mando Unificado Cibernético que operará con monitoreo permanente sobre plataformas digitales, páginas web y servicios estratégicos vinculados al proceso electoral.

Gobierno anuncia vigilancia digital permanente durante las elecciones

La ministra TIC, Carina Murcia, aseguró que ya se realizaron nueve mesas técnicas junto con la Policía Nacional, el Centro Cibernético Policial y otras entidades del Estado para revisar protocolos y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles incidentes tecnológicos.

Según explicó la funcionaria, el monitoreo se mantendrá activo antes, durante y después de la jornada electoral para detectar amenazas cibernéticas, ataques a plataformas y posibles afectaciones en las comunicaciones.

“Desde el viernes tendremos activo nuestro PMU Cibernético en el Ministerio TIC, donde mantendremos monitoreo 24/7 sobre sitios web, plataformas y servicios estratégicos”, señaló la ministra.

El Gobierno también confirmó articulación con operadores de telecomunicaciones y entidades del sector defensa para garantizar estabilidad en las comunicaciones durante las votaciones.

Defensoría alerta por violencia digital y contenido falso creado con IA

Uno de los puntos que más preocupación generó durante la comisión fue el aumento de violencia digital en medio del debate electoral.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre la difusión de información falsa, ataques contra candidaturas y circulación de imágenes, caricaturas y videos creados con inteligencia artificial que podrían afectar la confianza ciudadana y el acceso a información verificada.

También alertó sobre el incremento de mensajes ofensivos y discriminatorios en redes sociales en medio de la campaña presidencial.

No obtante, cabe aclarar que, las medidas hacen parte del Plan Nacional de Garantías Electorales con el que el Gobierno busca reducir riesgos tecnológicos y evitar posibles interferencias digitales durante las elecciones presidenciales.

En ese sentido, el anuncio -segun indicaron- se da en medio del aumento de las preocupaciones internacionales por el uso de inteligencia artificial, campañas coordinadas de desinformación y ataques cibernéticos que han impactado procesos democráticos en distintos países.