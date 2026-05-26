Así se vivió Createx 2026 en Corferias: impacto en el sistema de moda colombiano y más

Colombia

Luego de que el sistema de moda en Colombia tuviera un 2025 histórico, para este 2026 se vivió la octava edición de Createx, el Salón de la Industria Textil para la Confección, una feria organizada por Corferias y la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) que se llevó a cabo del 12 al 14 de mayo, proyectándose como el escenario clave para articular a los actores de la cadena textil-confección en un contexto de consolidación y crecimiento.

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En ese sentido, la industria asistió a esta cita respaldada por cifras contundentes, ya que, según un informe reciente de Raddar e Inexmoda, en 2025 el consumo de moda en Colombia alcanzó los $36,72 billones de pesos, representando un crecimiento nominal del 10,25% frente al año anterior y, para el 2026, las proyecciones mantienen una tendencia positiva, con un crecimiento de mercado estimado cercano al 7%.

Este dinamismo se refleja en el gasto de los hogares, que en diciembre de 2025 alcanzó los $4,10 billones, y en la actividad industrial, pues, según las cifras del mismo informe, la producción textil aumentó un 3,7% y las ventas un 1,8%, evidenciando una capacidad productiva en expansión. Por ese motivo, a continuación le contamos los pilares para la evolución de esta industria y cómo Createx 2026 se consolidó como un escenario estratégico en el sistema de moda colombiano.

¿Qué se vivió en Createx 2026?

La feria integró seis componentes estratégicos para responder a las necesidades actuales del sector:

Muestra comercial: reunió a empresas de insumos, textiles, maquinaria y producto terminado, permitiendo recorrer la cadena productiva de principio a fin. Muestra dinámica: hubo un espacio de demostraciones en vivo, donde los visitantes observaron la maquinaria en operación, aportando eficiencia y valor agregado a la confección. Agenda académica: abordó temas críticos, como sostenibilidad, economía circular, innovación y toma de decisiones estratégicas. Talleres especializados: se fomentaron espacios prácticos para profundizar en técnicas, procesos y el uso de nuevos materiales. Rueda de negocios: este eje estratégico fue diseñado para facilitar acuerdos comerciales y la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales. Pasarelas: fue el escenario donde la innovación en insumos y procesos se transformó en diseño y producto terminado.

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Además, una de las categorías más dinámicas de esta edición fue el ‘sportswear’, un sector que creció un 6,33% al cierre de 2025. Con ventas que superan los 1.500 millones de dólares anuales en Colombia, la ropa deportiva se ve impulsada por fenómenos como la proximidad de la Copa Mundial 2026 y tendencias globales como el ‘blokecore’.

Createx 2026 ofreció soluciones específicas para esta demanda, incluyendo textiles de alto rendimiento, procesos de sublimación, estampación y maquinaria especializada para prendas de alto desempeño. Asimismo, puede conocer todos los detalles de esta edición dando clic aquí.

Fortaleza regional y proyección nacional

La feria reconoció que la fuerza de la industria nace en los territorios. Mientras que Bogotá-Cundinamarca concentra el 31,2% de las empresas del sector, ciudades como Montería, Manizales y Barranquilla lideran los incrementos en gastos, por lo que la octava edición del evento contó con la presencia de polos industriales líderes, como Antioquia y Valle del Cauca, así como la especialización en ‘denim’ de Santander, la manufactura sostenible del Eje Cafetero y la vocación de paquete completo de Ibagué.