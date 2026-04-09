Alcalde de Samacá pide revocar actualización catastral del IGAC y plantea nuevos avalúos

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, reiteró su rechazo a la actualización de los avalúos catastrales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), asegurando que esta medida está generando una grave afectación económica para los campesinos de Boyacá y de otras regiones del país.

Según explicó el mandatario en entrevista con Caracol Radio, el proceso de actualización se realizó de manera masiva y sin tener en cuenta las particularidades productivas de cada territorio. “Este es un estudio que no corresponde a la realidad que tienen los territorios y por esa razón se debe revisar. Nuestra propuesta es que se revoque este acto administrativo que afecta gravemente a todos nuestros campesinos”, afirmó Castiblanco.

El alcalde señaló que el impacto de esta decisión no solo se refleja en el aumento del impuesto predial, sino también en otras consecuencias económicas y sociales para las familias rurales. “El efecto colateral va más allá del pago del impuesto. También afecta los gastos de escrituración, la declaración de renta, el acceso a programas sociales como Colombia Mayor, Matrícula Cero y Prosperidad Social, e incluso incrementa el puntaje del Sisbén”, indicó.

Cuestionó además la metodología utilizada por el IGAC para establecer los nuevos avalúos, argumentando que se han incrementado considerablemente en zonas que no tienen alta productividad agrícola. “No puede ser que el mayor incremento se haya dado en zonas de ladera, donde no se cultiva nada, en áreas no productivas o en terrenos dedicados a la conservación ambiental y protección de páramos”, sostuvo.

El mandatario aseguró que, aunque ha sostenido mesas de trabajo con representantes del Instituto Geográfico, aún no se han concretado compromisos para socializar la problemática directamente en Boyacá. “Nos prometieron venir al departamento después de Semana Santa para revisar la situación, pero nuevamente se dilató el proceso y no se cumplió con ese compromiso”, manifestó.

Frente a este panorama, el alcalde de Samacá propuso que las actualizaciones catastrales se realicen de forma individual en cada territorio con recursos del Sistema General de Regalías, aplicando metodologías ajustadas a las condiciones reales de cada región. “Somos un país diverso y tenemos particularidades definidas que deben tenerse en cuenta; estos estudios no pueden seguir haciéndose de manera masiva e improvisada”, afirmó.

También, advirtió que el incremento en los avalúos está obligando a muchos campesinos a elegir entre pagar impuestos o invertir en sus cultivos. “Hoy un campesino tiene que decidir si paga el impuesto o si compra el abono y los fungicidas para salvar su cosecha. Eso es lo que debería ver el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, concluyó.