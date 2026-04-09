¿Por qué hay paro nacional HOY 9 de abril? Sectores y gremios que convocan, motivos y más

Debido a la publicación de la Resolución 2057 expedida el 30 de diciembre del 2025 por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), diferentes sectores y gremios alrededor del país han convocado a un paro a nivel nacional el día de hoy, jueves 9 de abril, el cual dio inicio a las 8:00 de la mañana.

Durante toda la jornada, se espera que se presenten posibles bloqueos y afectaciones en corredores viales principales, especialmente en regiones con alta actividad agrícola y comercial.

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¿Por qué se convoca a paro nacional hoy 9 de abril?

La manifestación tuvo origen gracias a la inconformidad presentada alrededor del país por la más reciente publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en donde, a través de la resolución 2057, modifica los avalúos de los predios en más de 500 municipios.

Esta medida presenta un alza del conocido catastro multipropósito, el cual tiene como objetivo modernizar la información territorial y hacer más equitativo el cobro del impuesto predial.

Sin embargo, desde los diferentes municipios alrededor del país, aseguran que esta decisión generará un incremento desproporcionado en los impuestos, que afectará principalmente a pequeños campesinos y propietarios.

Por lo tanto, la intención de los sectores afectados es que dicha resolución sea revisada, dadas las posibles inconsistencias que esta pueda presentar y, por el momento, que sea derogada y sus efectos sean suspendidos.

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¿Qué sectores y gremios participan en el paro nacional de hoy 9 de abril?

Ante esta situación, los gremios campesinos, organizaciones ciudadanas y sectores de la oposición buscan, mediante bloqueos en diferentes zonas alrededor del país, entre otras acciones como plantones y marchas, que el gobierno nacional entre a revisar el nuevo catastro multipropósito. Esto con el objetivo de que la economía de las regiones agrícolas y comerciales no se vea afectada bajo los nuevos efectos fiscales.

¿Dónde se llevarán a cabo bloqueos de las vías a nivel nacional?

Las autoridades departamentales advierten sobre los puntos de concentración en donde los diferentes gremios realizarían bloqueos durante la jornada del paro nacional del día de hoy, jueves 9 de abril.

Boyacá

Cundinamarca

Casanare, con especial atención en zonas como Guaduas,

Vía a Bogotá–La Calera (sector Santiamén en Choachí)

Rotonda de acceso a Yopal.

Dapa

Yumbo (Valle del Cauca),

Antioquia: se prevén concentraciones en municipios como Sabaneta.

Eje Cafetero, Armenia (Quindío)

De igual forma, se han emitido recomendaciones a las alcaldías correspondientes para que se adopten medidas preventivas y de acompañamiento durante la jornada. Entre las cuales se encuentra la activación de Puestos de Mandos Unificados (PMU) para monitorear la situación y coordinar la respuesta institucional, en caso de ser necesario.

Lea aquí: Siga EN VIVO las protestas y vías bloqueadas en el paro nacional del 9 de abril:

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