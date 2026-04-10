Después de 9 horas se levanta bloqueo minero en la carretera Manizales - Medellín

Luego de la reunión entre los representantes de los pequeños mineros, las corporaciones autónomas regionales de Caldas y Risaralda y personerías de municipios vecinos, acordaron puntos clave para habilitar el tráfico y hacer seguimiento a lo pactado.

“Se levanta el paro; llegamos a unos acuerdos con la empresa que maneja el planchón y con las corporaciones autónomas regionales de Caldas y Risaralda. El Ministerio de Transporte ordenó que la draga no se utilice durante una semana, ya que no cuenta con el permiso legal, por lo que quedamos pendientes y la manifestación se levantó”, cuenta uno de los líderes mineros de Irra, Risaralda.

A primeras horas del jueves 9 de abril, más de mil mineros bloquearon la carretera que conduce del Eje Cafetero hacia Antioquia, según estos, por el uso indebido de una draga en el río Cauca que hacía exploración a gran escala, afectando el medioambiente y la minería artesanal.

En la tarde, los mineros de Marmato (Caldas) cerraron el paso vehicular en el sector de El Palo, cerca al cruce de Supía (Caldas), dejando incomunicados a los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, ya que las dos carreteras de acceso a dichas zonas (Pacífico 3 y Troncal de Occidente) estaban completamente cerradas.

Por ese motivo, se pactaron unos acuerdos a corto plazo con el mencionado anteriormente y de formalización a los mineros que practican esta actividad de forma artesanal y tradicional. Las mesas de diálogo continuarán la otra semana.