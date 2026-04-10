Cierran operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga: Aerocivil emitió alerta temporal

La Aeronáutica Civil ordenó la suspensión de operaciones en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga mediante la emisión de un NOTAM desde las 5:30 de la tarde, por condiciones de seguridad que afectan la operación aérea en la región.

La medida implica la suspensión de despegues y aterrizajes desde y hacia la terminal aérea, y se mantendrá vigente hasta que existan garantías para reanudar la operación, en coordinación con la Fuerza Pública.

El NOTAM, de obligatorio cumplimiento para toda la aviación, formaliza la suspensión de la operación aérea mientras persista la restricción.

Hasta el momento, la autoridad aeronáutica no ha informado un horario estimado de reapertura, por lo que la normalización de los vuelos dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad en la zona.

La decisión impacta la operación de la principal terminal aérea del nororiente del país, generando ajustes en itinerarios y afectaciones para pasajeros con vuelos programados desde y hacia Bucaramanga.

Ampliar Cerrar

Bloqueos afectan acceso al aeropuerto

La suspensión se da en medio de los bloqueos viales en Santander por el paro nacional, que han dificultado el acceso al aeropuerto, especialmente en la vía hacia Lebrija.

De acuerdo con información brindada a Caracol Radio, la situación ha afectado la llegada de pasajeros y tripulaciones, impactando el desarrollo de las operaciones durante la jornada.