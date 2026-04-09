Paro nacional 9 de abril: ¿Qué vías estarán bloqueadas? Horario y puntos de concentración

Este jueves 9 de abril, diferentes sectores sociales, campesinos y ciudadanos protagonizarán una jornada de paro nacional en Colombia que empezará a las 8:00 a.m.

La movilización surge como respuesta al aumento en los avalúos catastrales, una medida que ha generado inconformidad por su impacto directo en el impuesto predial en cientos de municipios del país.

La convocatoria ha encendido las alertas entre autoridades, transportadores y comerciantes debido a los posibles bloqueos y afectaciones en corredores viales estratégicos, especialmente en regiones con alta actividad agrícola y comercial.

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Paro nacional: Vías y regiones con bloqueos

Las autoridades han identificado múltiples puntos críticos donde podrían registrarse concentraciones y cierres intermitentes:

Departamento de Santander:

San Gil.

Socorro.

Área metropolitana de Bucaramanga.

Floridablanca y Lebrija.

Bloqueos a nivel nacional

Boyacá

Cundinamarca

Casanare, con especial atención en zonas como Guaduas,

Vía a Bogotá–La Calera (sector Santiamén en Choachí)

Rotonda de acceso a Yopal.

Dapa

Yumbo (Valle del Cauca),

Antioquia: se prevén concentraciones en municipios como Sabaneta.

Eje Cafetero, Armenia (Quindío)

Por qué es el paro nacional del 9 de abril

El detonante del paro es la actualización catastral impulsada a través de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que elevó los avalúos de predios en más de 500 municipios.

Esta política, conocida como catastro multipropósito, busca modernizar la información territorial y hacer más equitativo el cobro del impuesto predial.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que la medida ha generado incrementos desproporcionados en los impuestos, afectando principalmente a campesinos y pequeños propietarios.

Entre las principales exigencias se encuentra la derogatoria de la resolución y la suspensión temporal de sus efectos, mientras se revisan posibles inconsistencias en su implementación.

Paro nacional 9 de abril: medidas de las autoridades

Ante el panorama de movilizaciones, varias gobernaciones han activado Puestos de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación y coordinar la respuesta institucional.

Incluso, en Santander, el PMU comenzó operaciones desde este 8 de abril, con el objetivo de garantizar el orden público y el derecho tanto a la protesta como a la movilidad.

Las autoridades han sostenido reuniones con líderes de las manifestaciones para establecer rutas de diálogo y evitar alteraciones graves.

Asimismo, se han emitido recomendaciones a las alcaldías para que adopten medidas preventivas y de acompañamiento durante la jornada.

Paro nacional de Fecode: fecha de manifestación

Por otro lado, el magisterio colombiano anunció que irá a paro el próximo 15 de abril, en el cual se llevará a cabo un cese de actividades de 24 horas, todo el país.

La determinación se tomó luego de una reunión de la Junta Nacional de FECODE, en la cual concluyeron que las condiciones actuales de los docentes presentan varias fallas en servicios fundamentales, exigiendo medidas inmediatas por parte del Gobierno Nacional.

Dentro de los principales motivos de la convocatoria de este paro está la crisis del nuevo modelo de salud para docentes, pues exigen solucionar con urgencia: