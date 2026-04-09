Protestas por catastro multipropósito llegarán a Norte de Santander

Municipio de Pamplona donde recientemente se hizo el reclamo por el catastro multipropósito / / Foto Wikipedia

Norte de Santander

El inicio del catastro multipropósito esta cargado de reclamos, quejas y protestas de comunidades que se encuentran en desacuerdo por su implementación.

En el país, hay varias manifestaciones que comprometen bloqueos en vías y exigencias al gobierno nacional, especialmente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

En esta zona del país estas protestas se sentirán en los municipios de Mutiscua, Silos, Chitagá, Mutiscua, Cácota, poblaciones que comprometen la Provincia de Ocaña.

Los líderes de estas protestas reclaman que se evalué la implementación de avalúos catastrales rurales que terminó impactando por el elevado aumento del mismo en cientos de municipio del país.

Por ello reclaman suspender por un año la medida, implementar una reforma al proyecto de actualización y suspender los intereses moratorios y cobros coactivos sobre el impuesto predial.

A raíz de este panorama no se descarta que se presenten protestas en varios tramos viales entre Pamplona y la ciudad de Bucaramanga, motivados por esta situación.

Recientemente la administración del municipio de Pamplona, fue objeto de reclamaciones y manifestaciones por esta situación.