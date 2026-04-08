Qué hizo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla: razón de captura en 2025 y delitos imputados

El pasado 7 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En una audiencia, la magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró que la Fiscalía General de la Nación no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley –de 120 días– tras la imputación que se llevó a cabo el pasado 1 de abril.

Álvarez dijo que, “incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado”.

“En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos”, aclaró la magistrada.

¿Qué hizo el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla?

El 18 de diciembre de 2025, los exministros Ricardo Bonilla –de Hacienda– y Luis Fernando Velasco –del Interior– fueron capturados y enviados a prisión preventiva en medio de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD.

Posteriormente, los delitos imputados contra Bonilla y Velasco fueron: concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Los dos exfuncionarios son acusados por la Fiscalía de presuntamente haber liderado una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos a comprar apoyos para el Gobierno en el Legislativo mediante la asignación de contratos y proyectos.

En ese momento, la magistrada que ordenó su detención señaló que, a pesar de que los exministros ya no ocupaban cargos públicos, aún existían riesgos para el proceso penal. Esto, argumentando que las conductas investigadas estaban apoyadas en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros.

El caso de la UNGRD, revelado en 2024 por W Radio, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Hasta el momento, esta investigación ha provocado la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como ya han sido condenados varios exdirectivos de la entidad y otros funcionarios.

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