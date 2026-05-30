Procuraduría investigará presencia de coordinador de la ANT en evento de campaña de Iván Cepeda

Carlos Sarmiento de la ANT en evento de Iván Cepeda | Foto: La Voz del Cinaruco

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) luego de la denuncia de La Voz del Cinaruco en Arauca, medio radial que expuso la presencia del coordinador territorial de la ANT, Carlos Octavio Sarmiento, en un evento de la campaña del candidato Iván Cepeda.

Dicho evento, según reportó esa casa radial, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Los Libertadores de la capital araucana. Incluso, se evidenciaron fotos en las que Sarmiento aparece sentado entre los asistentes.

La Procuraduría regional del departamento de Arauca en su decisión determinó recaudar material probatorio con el fin de esclarecer y determinar la presencia del coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en ese evento, lo cual representaría una clara participación en política.

El Ministerio Público también recordó las directrices entregadas por el procurador general Gregorio Eljach, quien en el marco de la estrategia de Paz Electoral enfatizó en que funcionarios que sean vistos en hechos de participación en política, serán sancionados conforme a la ley.